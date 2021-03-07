İstanbul'da kadınlar günü nedeniyle yarın kapatılacak yollar
07.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:32
İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
- İstanbul
Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLARKapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 1.Gümüşsuyu Caddesi2.Tarlabaşı Bulvarı3.Refik Saydam Caddesi
4.Sıraselviler Caddesi
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı