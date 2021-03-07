İstanbul'da kadınlar günü nedeniyle yarın kapatılacak yollar

İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.