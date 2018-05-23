İstanbul'da Kadın Yolcuyu Bacağından Tutup Arabadan Atan Taksici Yakalandı

İstanbul Ümraniye'de arka koltukta oturan kadını bacağından tutup dışarı atan taksici gözaltına alındı.

PLAKA BELİRLENDİ, TEKNİK TAKİPLE YAKALANDI

İlçe ekipleri tarafından yapılan çalışmada önce taksinin plakası belirlendi ardından, sürücüsü tespit edildi. Taksi şoförü takibin ardından yakalandı.

4 AYRI SUÇTAN SABIKASI VARMIŞ

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevkedilmek üzere karakolda tutulan Ş.G.nin 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

"BACAKLARIMDAN TUTARAK DIŞARI ATTI"

Taksicinin önce kendisine kafa attığını ve darp ettiğini söyleyen Canan Ay, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlatmıştı: "Ben de polis çağırdım ve kaçmasın diye yarım şekilde aracın arka koltuğuna oturdum. Aniden hareket etti. Beni içeri çekti. Bir süre sonra da bacaklarımdan tutarak dışarı attı."