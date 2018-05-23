İstanbul'da Kadın Yolcuyu Bacağından Tutup Arabadan Atan Taksici Yakalandı
İstanbul Ümraniye'de dün bir kadını yolun ortasında aracını durdurarak bacaklarından çekip yola atıp ardından darp eden taksi şoförü yakalandı.
İstanbul Ümraniye'de arka koltukta oturan kadını bacağından tutup dışarı atan taksici gözaltına alındı.
PLAKA BELİRLENDİ, TEKNİK TAKİPLE YAKALANDI
İlçe ekipleri tarafından yapılan çalışmada önce taksinin plakası belirlendi ardından, sürücüsü tespit edildi. Taksi şoförü takibin ardından yakalandı.
4 AYRI SUÇTAN SABIKASI VARMIŞ
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevkedilmek üzere karakolda tutulan Ş.G.nin 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenildi.
"BACAKLARIMDAN TUTARAK DIŞARI ATTI"
Taksicinin önce kendisine kafa attığını ve darp ettiğini söyleyen Canan Ay, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlatmıştı: "Ben de polis çağırdım ve kaçmasın diye yarım şekilde aracın arka koltuğuna oturdum. Aniden hareket etti. Beni içeri çekti. Bir süre sonra da bacaklarımdan tutarak dışarı attı."
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eeeeeeeyyyy dolar ne kur yapıyorsun versene mehteri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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UBERE LAF EDENE KADAR KENDİ ARANIZDAKİ BU TİPLERİ AYIRIN ÖNCE EY TAKSİCİ CAMİASI :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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taksicileri kötülüyenlere taksiciler bişeymi yaptı hayırdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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o taksiler olmasa bitersiniz sizCevap Yaz Yayından Kaldır
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uber yasaklansın nedir bu böyleCevap Yaz Yayından Kaldır