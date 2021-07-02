İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı
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İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.

İstanbul'da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul geneli metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Adana'dan geldiği tespit edilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek yasa dışı kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye önceki gün operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda suç örgütü lideri Adem Y. ve beraberinde bulunan 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 12 çocuğun şebekenin elinden kurtarıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Zanlılar, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Dilencilik şebekenin elebaşı Adem Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 7'si hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı
İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı
İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı
İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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