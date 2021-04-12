İSTANBUL'DA KADIN SANATÇILARDAN TEZHİP SERGİSİ

Başakşehir Belediyesi 'Osmanlı'dan Yansımalar' adlı tezhip sergisini ziyarete açtı.

Başakşehir Belediyesi 'Osmanlı'dan Yansımalar' adlı tezhip sergisini ziyarete açtı. 30 kadının bir araya gelerek hazırladığı sergide, Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan 2'nci Beyazıt dönemini yansıtan tezhip ve Ali Üsküdari çiçeklerinin röprodüksiyonundan oluşan ve tamamında 12 ila 24 arasında çeşitli ayarlarda altın kullanılan 40 eser yer alıyor.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel tezhip sanatının en seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Büşra Keleş yönetiminde, Başakşehirli 30 kadın tezhip sanatçısının el emeği göz nuru çalışmalarından hazırlanan 'Osmanlı'dan Yansımalar' adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde ziyarete açtı. Sergide, Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan 2'nci Beyazıt dönemini yansıtan tezhip ve Ali Üsküdari çiçeklerinin röprodüksiyonundan oluşan ve tamamında 12 ila 24 arasında çeşitli ayarlarda altın kullanılan 40 eser yer alıyor.

'GENÇLERİMİZ KÖKLÜ TARİHİMİZDEN ESİNLENSİN İSTİYORUZ'

Serginin açılışını gerçekleştiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün Osmanlıdan yansımalar tezhip sanatının sergisini açtık. 30 değerli hocamızın eserlerini bu sergide vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızı Başakşehir Millet Kıraathanesine bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz. Buradaki eserlerin birçoğu Fatih Sultan Mehmet döneminden esinlenerek yapıldı. Gençlerimize köklü tarihimizden esinlenelim ve gerekli dersleri alalım geleceğimize öyle hazırlanalım mesajını vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesaplarından yaptığımız ramazan programlarımıza bu seneden devam edeceğiz. Ama duamız eski günlerdeki ramazanlara bir an önce kavuşmak' diye konuştu.

ÇALIŞMA ARŞİVLER İNCELENEREK YÜRÜTÜLDÜ

Tezhip Eğitmeni Büşra Keleş ise 'Yaklaşık 30 kadar arkadaşımızın çok uzun süreler emek vererek hazırladığı bir sergideyiz. Sergide, 40'a yakın eser bulunuyor. Tezhip çok zor, sabır gerektiren kadim bir sanat. Osmanlı döneminde icra edildiği gibi bu sanatı icra etmeye, her kesimden arkadaşlarımızla bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Hocalarımdan aldığım eğitimi tezhip sanatına gönül verenlere aktarmak için uğraşıyorum. Sergideki eserler 5 senelik bir emeğin ürünüdür. Tamamen Osmanlı dönemini baz alarak çalıştık. Arşivler incelenerek bu çalışmayı sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı