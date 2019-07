İstanbul'da kadın hırsızların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada

Esenler'de at arabalı kadın hırsızlar içerisinde 150 kilogram dondurma bulunan dolabı çaldı

Duruma tepki gösteren esnaf, kahve içtiği bardağın bile çalındığını söyledi

İSTANBUL - Esenler'de at arabasıyla gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 5 kadın hırsız, içerisinde 2 bin 500 lira değerinde 150 kilogram dondurma olan dolabı, demir sopalarla yerinden söktükten sonra el birliğiyle çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, duruma tepki gösteren esnaf, "Baklava, masa ve sandalyem, karton bardakta içtiğim kahve bile çalındı. Arabamızı açık bıraksak sadece koltuklar kalır" dedi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 04.15 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlek bir cadde üzerindeki iş yerinde baklava satan Muhittin Çavdaroğlu, akşam saatlerinde dükkanı kilitleyerek evine gitti. Gece saatlerinde yüzleri eşarp ile kapalı 5 kadın hırsız, at arabasıyla iş yerinin önüne geldi. Çevrede bir süre dolandıktan sonra kadın hırsızlar, işyeri önündeki dondurma dolu dolabı gözlerine kestirdi. Hemen harekete geçen şahıslar, içerisinde 2 bin 500 lira değerindeki 150 kilogram dondurma olan dolabı elektrik kablolarının kopardıktan sonra el birliğiyle at arabasına yükledi. Ardından kadın hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Dondurma dolu dolabı çaldılar

Hayrete düşüren hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın hırsızlar at arabasıyla işyerinin önüne geliyor. Kadınlardan biri çöp konteynerını karıştırırken bir diğeri de etrafı kolaçan ediyor. Diğer 3 hırsız ise iş yerinin önündeki dolabı çekerek götürmek istiyor. Kabloların elektriğe bağlı olduğunu fark eden hırsızlar, kopartarak dolabı sürüklüyor. Ardından da at arabasına yükleyerek kaçıyor. Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen Çavdaroğlu dolabın yerinde olmadığını fark etti. Hemen işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"Hafif bir dalgınlığımıza gelse içeriden baklavalar çalınıyor"

Olayla ilgili konuşan Muhittin Çavdaroğlu, "Dükkanı kapatıp gittikten sonra gece saatlerinde geliyorlar. İlk önce park halindeki aracımızın içerisine bakıyorlar, kimsenin olmadığını görüyorlar. Daha sonra biri çöpü karıştırıyormuş gibi yapıyor. 2 kişi de etrafı gözlüyor. Diğerleri de demir sopalarla dolabı yerinden söküyorlar. Elektrik kablolarını da çıkartamadıkları için kopartıyorlar. Dolabın içerinde 150 kilogram civarında dondurma vardı, fiyatı 2 buçuk bin lira falandı. Bunlar çingeneler, her zaman yaptıkları şeyler. Dükkanımızın önünden masalarımızı çaldırıyoruz. Hafif bir dalgınlığımıza gelse içeriden baklavalar çalınıyor. Burada bütün esnaflara sorsanız hepsi aynı şeyi söyleyecek" dedi.

"Karton bardakta yarım kalan kahvem bile çalındı"

Çavdaroğlu, Biz kayıtlarımızı veriyoruz ama bir şey bulamıyoruz. Bugüne kadar olan hırsızlık olaylarının hiçbirinde polisin 'biz bulduk' dediği olmadı. Baklava da çaldırdık, masa ve sandalyemiz de çalındı, arabamızı açık bıraksak bir koltuklar kalır. Bir gün karton bardakla kahve içiyordum. Karton bardakta yarım kalan kahvem bile çalındı. Müşteri geldi içeriye girdim bir baktım kahvem yok. Kameradan bir baktım onu da çalıp içerek gidiyorlar. Burada yemek ye, içeriye gir dışarı çıktığında o yemeği bulamazsın. Bu olayların olmadığı bir gün yok. Vatandaşların ceplerindeki telefonları çalınıyor. Şuradan geçen bir vatandaşa sorsanız illa ki bir çalıntısı vardır" dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA