İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın üçüncü iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın üçüncü iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme süreciyle kentteki araç ve insan kalabalığı arttı.

Sabah saatlerinde, özel araçlarıyla işe gitmek isteyenlerin etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde Çobançeşme mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Halıcıoğlu'na kadar devam ederken, ters istikamette ise bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda, Taksim istikametinde Atatürk Bulvarı üzerinde trafikte yoğunluk gözlendi, bölgedeki diğer yollarda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde araç yoğunluğu gözleniyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 10.15 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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