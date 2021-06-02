İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kademeli normalleşmeyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme süreciyle kentteki araç ve insan kalabalığı arttı.

Sabah saatlerinde, özel araçlarıyla işe gitmek isteyenlerin etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

Avrupa Yakası'nda da D-100 Karayolunda Küçükçekmece- Avcılar arasında çift taraflı yoğunluk yaşanırken, Merter'den Edirnekapı'ya kadar olan kısımda da trafik oluştu.

Öte yandan Bahçelievler Kuyumcukent önündeki kavşak çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte saat 09.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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