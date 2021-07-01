İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasının ardından taş ve kağıt oyunlarının serbest bırakıldığı kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik başladı.

İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasının ardından taş ve kağıt oyunlarının serbest bırakıldığı kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmeciler, maskesi olmayan müşterileri iş yerlerine almadı. İş yerlerinin girişlerine dezenfektan makineleri konuldu. Her masada ise dezenfektan bulunduğu görüldü.

Kahvehanede oyun oynayan 77 yaşındaki İbrahim Arınık, çocuk yaşlardan beri bu mekanlara gittiğini, pandemi sürecinde oyun oynamayı özlediğini ve 2 senedir oynayamadıklarını unuttuğunu söyledi.

Pandemi sürecinin oldukça zor geçtiğini kaydeden Arınık, "Devamlı evde oturduk. Dışarıya çıkamadık. Zor geçti. Azaldı kahve olayımız da. Eskisi gibi sık sık kahvede olmayacağım." dedi.

Arınık, özlediği arkadaşlarını görmenin mutluluğunu da yaşadığını belirtti.

70 yaşındaki Hüseyin Uçar ise bu süreçte oldukça zorlandığını anlatarak, "Sağlığımız açısından ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yaptık. İstirahat ettik bir yerde. Kahveden çok, arkadaşlarımızı özlemişiz." diye konuştu.

Oyun oynayarak, "kurtlarını döktüklerini" dile getiren Uçar, "İnsanlar hür olduğu zaman mutlu oluyor. Kahvehaneye zaman zaman geliyorum. Pandemi süreci de sıkıntılı geçti. Yeniden kısıtlama gelirse, devletimiz ne derse ona uyarız." ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki İşletmeci Bayram Çoban ise pandemi sürecinde genelde evde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"1.5 yıldır genellikle kapalıydık. Umarım bundan sonra iyi olur. Oyuna daha yeni başlıyorlar bugün. 2 masamız var. Onlarla idare etmeye çalışacağım. Çok zorluk çektik. 6 bin lira kirası var buranın. Kirayı yetiştiremiyoruz. Oyunlar kahvehaneye neşe getiriyor. Açtık bakalım hayırlısıyla. Uzun zamandır görmediğimiz, 1 yıldır görmediğim müşterilerim de var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan