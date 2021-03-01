İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi
01.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kademeli normalleşme süreci ele alındı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kademeli normalleşme süreci ele alındı.
Yerlikaya, Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle Sağlık Müdürlüğünde bir araya geldi.
Mart ayı toplantısında İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak