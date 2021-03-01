İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi

01.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:15
İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kademeli normalleşme süreci ele alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kademeli normalleşme süreci ele alındı.

Yerlikaya, Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle Sağlık Müdürlüğünde bir araya geldi.

Mart ayı toplantısında İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:22:24. #1.16#
title