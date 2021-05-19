İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin üçüncü gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin üçüncü gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da 'kademeli normalleşme'nin üçüncü gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin üçüncü gününde de trafikte yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin üçüncü gününde de trafikte yoğunluk gözleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla İstanbul'da trafikte artış yaşandı.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren trafikte yer yer yoğunluk gözlenirken, şehir içi hareketliliğin de arttığı görüldü. Özellikle toplu taşıma araçlarının aktarma noktalarında yoğunluk oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik zaman zaman yavaşladı. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ile sahil yolunun bazı bölümlerinde yer yer trafik arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 13.30 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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