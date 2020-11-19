İstanbul'da kaçırılan Suriye uyruklu kişi, Sakarya'da çalıntı plakalı otomobilde bulundu
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İstanbul'da kaçırılan Suriye uyruklu kişi, Sakarya'da çalıntı plakalı otomobilde bulundu

19.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:28
İstanbul'da kaçırılan Suriye uyruklu kişi, Sakarya'da çalıntı plakalı otomobilde bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çalıntı plaka nedeniyle durdurulan araçta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan Suriye uyruklu kişi kurtarıldı, olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çalıntı plaka nedeniyle durdurulan araçta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan Suriye uyruklu kişi kurtarıldı, olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı plaka ile seyahat ettiği belirlenen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, aracın arka koltuğunda elleri ve ayakları bağlı şekilde Suriye uyruklu bir kişiyi buldu. Bu kişinin İstanbul'da kaçırılan M.H. olduğunu belirleyen ekipler, aracın sürücüsü Suriye uyruklu A.S'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen iki şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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