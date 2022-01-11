İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemelerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki ilçedeki 1 imalathane, 2 depo ve 1 kargo firmasında yapılan operasyonda, 404 bin 456 cinsel performans artırıcı ilaç (macun, çikolata, damla ve stick jel), 1500 kilogram cinsel performans artırıcı macun, 5 dolum makinesi, 1 ambalaj makinesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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