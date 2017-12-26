İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen bin 585 cep telefonu ele geçirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen bin 585 cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta Dubai'den gelen 2 kişiyi, hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.
Dış Hatlar Geliş terminalinden çıkarak İç Hatlar Geliş terminaline giden zanlılara, havalimanı çalışanının, 2 bavul teslim ettiği belirlendi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bavullarda yapılan aramalarda, bin 585 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.