İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak parfüm ve tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurtdışından getirilen parfümleri ve sağlığa zararlı kozmetik ürünlerini piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, Süleymaniye Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada, 4 bin 350 şişe kaçak parfüm ve 4 bin 977 kutu kullanım tarihi geçmiş kozmetik ürünü ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.