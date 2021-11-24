İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 17,6 ton nargile ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 17,6 ton nargile ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 17,6 ton nargile ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17,6 ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik araçlarla yapılan izleme sonucunda şüphelilerin 'kaçakçılık' suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturmada, yapılan 5 ayrı ara yakalama kararıyla yapılan operasyonlarda 17,6 ton nargile tütünü ile 66 bin 100 adet dal dolu makaron ele geçirildi. Öte yandan 13 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul'da 10, Antalya'da 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli ele geçirildi. - İSTANBUL

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