İstanbul'da kaçakçılığa yönelik 3 operasyonda 30 kişi yakalandı İstanbul'da kaçaklığa yönelik 3 ayrı operasyonda 30 kişi yakalandı.

İstanbul'da kaçaklığa yönelik 3 ayrı operasyonda 30 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 17-31 Mayıs'ta kaçakçılığa yönelik 3 operasyon düzenledi.

Ekipler, Küçükçekmece, Kartal, Fatih, Bağcılar ve Kağıthane'de, kaçak sigara imal edilen ev ve kiralık depolara operasyon gerçekleştirdi. Adreslerdeki aramada, paketleme makinesi, 1 ton 658 bin 650 gram kıyılmış sigara tütünü, 3 milyon 892 bin 600 boş makaron, 143 bin 600 içi tütünle doldurulmuş makaron, 208 puro, 587 bin yaprak sigara kağıdı, kompresör ile 6 makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Eyüpsultan ve Fatih'te kaçak nargile tütünü imalatına yönelik operasyonlarda ise 4 ton 700 kilo nargile tütünü, 7 kaçak eşya nakilinde kullanılan araç, kaçak alkol ve nargile imalatında kullanılan 2 huni, 2 mikser, 340 litre gliserin, 7 ocak, 11 tüp, 12 terazi, 44 litre aroma, 10 kilo renklendirici toz, 2 kıyma makinesi, 21 boş bidon ile 50 kilogram toz şeker bulundu.

Üsküdar, Fatih Bahçelievler, ve Başakşehir'de ise metruk binalarda sahte içki üretimine ilişkin operasyonda, 230 şişe sahte alkol, 550 boş içki şişesi, 1 ton 209 kilogram metil alkol ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 3 operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA