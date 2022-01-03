İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları merdiven altı olarak tabir edilen muayenehanelere ve oturma izni olmayan kişilere satan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları merdiven altı olarak tabir edilen muayenehanelere ve oturma izni olmayan kişilere satan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 milyon değerinde 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.G. ve L.T. isimli 2 kişinin kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollardan getirerek Türkiye'de sahte barkodla piyasaya sürdüklerine dair istihbarat aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin Zeytinburnu'nda depo olarak kullandıkları adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda yapılan aramalarda başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

BARKOD VE KAREKOD BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLERDepoda yapılan incelemelerde; ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollarda sokulduğu, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiği belirlendi. Ekipler piyasa değeri 3 milyon olan ilaçlara el koyarken 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

İstanbul'da kaçak yollarla sokulan 3 milyon liralık kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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