İstanbul'da kaçak ve sahte içkiye yönelik denetim yapıldı - Haberler
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İstanbul'da kaçak ve sahte içkiye yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da kaçak ve sahte içkiye yönelik denetim yapıldı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da tekel bayilerinde kaçak ve sahte içkiye yönelik denetim gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tekel bayilerinde kaçak ve sahte içkiye yönelik denetim gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, Aksaray'da bulunan tekel bayilerini denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, iş yerlerinin belgelerine bakıldı. Bandrol kontrolü de yapan ekipler, içkilerin kaçak veya sahte olup olmadığını inceledi.

Avcılar ve Küçükçekmece'de de tekel bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

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