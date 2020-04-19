İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 maskeye el konuldu
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İstanbul Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel

İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

19.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:30
İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Esenyurt ve Ümraniye'deki 5 tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda yüklü miktarda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 173 bin 500 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu.

İş yeri sahibi 5 kişiye idari para cezası uygulanırken, atölyeler ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

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