İstanbul'da kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:38
Esenyurt'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi.
Polis ekipleri, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütününe el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA