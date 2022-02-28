İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ton 388 kilo kaçak tütün, 985 kilo nargile kömürü, 40 bin makaron, satıştan elde edilen 10 bin 315 lira, kaçak nargile tütünü, pres makinası ve sigara sarma makinası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.D., R.T., ve M.N.K., "Kaçak Sigara İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin imha edileceği belirtildi.

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-Gözaltına alınan kişilerin polis merkezinden çıkışı

Demirören Haber Ajansı - Güncel