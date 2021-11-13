Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Haberler
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Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL'da Fatih ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 940 bin lira olduğu belirtilen kaçak tütün ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da Fatih ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 940 bin lira olduğu belirtilen kaçak tütün ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bağcılar'da operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 940 bin lira olduğu değerlendirilen; 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 71 kilo 282 gram tütün ve 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi. Baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

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