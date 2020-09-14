Son dakika haber! İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Son dakika haber! İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
14.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:11

Beyoğlu'nda tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likidi ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün kaçak sigara, puro ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda bir depoda gümrük kaçağı sigara, puro ve tütünü mamulleri saklandığı istihbaratını alan polis, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü bir yere baskın düzenledi.

DEPODAKİ GİZLİ BÖLMEDE KAÇAK SİGARA MAMULLERİ

Depodaki gizli bölmeye yapılan operasyonda, 117 bin 589 adet puro, 587 bin 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 elektronik sigara tütünü, bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi, 2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi ve 2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Baskın sırasında depoda bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Seda Sayan Demet Akalın
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İstanbul'da kaçak tütün operasyonu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:20:43. #1.14#
title