Son dakika haber! İstanbul'da kaçak tütün operasyonu Son dakika haberi: Beyoğlu'nda tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Beyoğlu'nda tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likidi ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün kaçak sigara, puro ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda bir depoda gümrük kaçağı sigara, puro ve tütünü mamulleri saklandığı istihbaratını alan polis, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü bir yere baskın düzenledi.

DEPODAKİ GİZLİ BÖLMEDE KAÇAK SİGARA MAMULLERİ

Depodaki gizli bölmeye yapılan operasyonda, 117 bin 589 adet puro, 587 bin 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 elektronik sigara tütünü, bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi, 2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi ve 2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Baskın sırasında depoda bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA