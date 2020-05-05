İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

Kağıthane'de tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'de tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Talatpas¸a Caddesi'ndeki bir is¸ yerinde kac¸ak tu¨tu¨n ve sigara satıldıgˆı ihbarı üzerine, iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 15 kilogram tütün, 14 bin 700 adet sigara ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA