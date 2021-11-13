İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda kaçak yollarla yurda getirilen 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda kaçak yollarla yurda getirilen 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve elektronik malzemeyi piyasaya sürülmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 71 kilo 282 gram tütün, 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Polisteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

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