İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltıİSTANBUL Kağıthane'de kaçak sigara ve tütün mamulleri satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İSTANBUL Kağıthane'de kaçak sigara ve tütün mamulleri satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ton 388 kilogram tütün, 985 kilogram nargile kömürü, 10 bin 315 TL ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat günü Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara ve tütün mamulleri satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgi çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, N.D. R.T. ve M.N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinde, kaçak ürünleri Beyoğlu i Fetihtepe'de bulunan 2 farklı adreste sakladıklarını söylediği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ton 388 kilogram tütün, 985 kilogram Nargile Kömürü, 40.000 makaron, 10 bin 315 TL ve çok sayıda sigara sarma kağıdı, makaron, sarma makinesi ve pres makinesi ele geçirildi. Yakalanan N.D., R.T., ve M.N.K., " Kaçak Sigara İmal ve Ticareti" yapma suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Türk Lirası, Kağıthane, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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