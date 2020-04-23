İstanbul'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de faaliyet yürüten bir şebekenin, ürettiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir binanın çatı katına operasyon düzenleyen ekipler, İsmail S. ve Ekrem S'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 6 ton tütün ile 432 bin dolu makaron, 112 bin boş makaron, 8 bin boş sigara paketi, 100 bin şeffaf poşet, 3 sigara dolum makinesi, 2 sigara dolum kompresörü ve 25 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA