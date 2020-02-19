İstanbul'da kaçak sigara operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bir şebekenin kaçak sigara ve çeşitli tütün mamullerini piyasaya sürdüğünü belirledi.

Tespitler doğrultusunda, Arnavutköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Suriye uyruklu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 56 bin 483 paket sigara, 3 bin 320 puro, 530 kilogram nargile tütünü, 55 kilo 350 gram tütün, 13 bin 100 boş nargile poşeti, 55 litre gliserin, 16 tatlandırıcı aroma, 70 kilogram toz şeker ile çok sayıda hamur yoğurma makinesi, poşet vakumlama makinesi, hassas terazi, sanayi tipi ocak, plastik leğen, poşet ağzı yapıştırma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla 10'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA