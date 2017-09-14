İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi Arıkuşu Sokak'ta bulunan bir iş hanına operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de katıldı.



Handaki iş yerlerinde yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan ve satılmak üzere tezgahlara konulan binlerce paket kaçak sigara bulundu.



Operasyonda, 8 kişi gözaltına alınırken, bir araca da el konuldu.



Terör propagandası yapıldığı belirtilen iki gazete incelenmek üzere alınırken, terör örgütü PKK'ya finansal kaynak sağlamak maksadıyla kaçak yollardan ülkeye sokulan sigaraların x-ray cihazlarında fark edilmemesi için alüminyum folyo ile kaplandığı öğrenildi.