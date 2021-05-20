Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi Tuzla ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarda 2 kamyonda zulalanan ve piyasa değeri 1 milyon 300 bin lirayı bulan kaçak sigara ele geçirildi Operasyon anı kameraya yansıdı İstanbul'da sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen...

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi

Tuzla ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarda 2 kamyonda zulalanan ve piyasa değeri 1 milyon 300 bin lirayı bulan kaçak sigara ele geçirildi

Operasyon anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 105 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı. 2 kamyonda yapılan aramada ele geçirilen kaçak sigaranın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lirayı bulduğu öğrenilirken, operasyon anı da kameraya böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde kente Doğu ve Güneydoğu illerinden 2 araçla yüklü miktarda kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Kamyonetler, polis ekiplerince kent girişinden itibaren adım adım takip edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde "Öfke" isimli tütün arama köpeği ile Tuzla ve Esenyurt'ta söz konusu 2 ayrı araca operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, içinde muhtelif eşya ile kamufle edilmiş piyasa değeri 1 milyon 300 bin lirayı bulan 105 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraların, İstanbul'a doğu ve güneydoğu illerinden yasal kargo süsü verilerek getirildiği, zulalı olarak tabir edilen kamyonlara gizli tertibat ile saklandığı öğrenildi.

Kaçakçılıkta kullanılan 2 araca el konulurken, kaçak sigaralarla bağlantılı A.K. ve F.T. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden F.T., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Zanlılardan A.K.'nin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği ifade edilirken, ele geçirilen kaçak sigaralar emniyetin avlusunda sergilendi.

Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Lale Karabıyık
Magazin Alişan Burak Sergen Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 12:36:15. #1.13#

title