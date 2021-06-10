İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da, piyasaya sürülmek üzere yurt dışından getirildiği belirlenen, zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da arasında bulunduğu 235 bin 158 ürün ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, piyasaya sürülmek üzere yurt dışından getirildiği belirlenen, zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da arasında bulunduğu 235 bin 158 ürün ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı yollarla Güneydoğu Asya ülkelerinden Türkiye'ye getirttiği zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ve ürünleri, piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Bağcılar, Büyükçekmece, Esenler ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan hap, kapsül ve tozdan oluşan 235 bin 158 ürün ile obezite tedavisinde kullanılan 6 kilogram madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Sergen Yalçın Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:36:02. #1.13#

title