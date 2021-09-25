İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen ve yasa dışı yollarla üretildiği belirlenen cinsel içerikli 60 bin 912 ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı şeklide imal edilen yüklü miktarda sağlık ürününü piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de bir tır garajına düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, yasal izni bulunmayan cinsel içerikli 60 bin 912 ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.