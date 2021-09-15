İstanbul'da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olan bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü,...

İstanbul'un Fatih ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olan bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda puro ve tütünü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında hassas burunlu dedektör köpekle birlikte dün Fatih'te bir depoya ve araca düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Depoda ve otomobilde yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olduğu ifade edilen bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 dal boş makaron, 2 bin 500 dal dolu makaron ve binlerce sigara filtresi ile kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi. Tütün mamülleri kaçakçılığından dolayı yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

 Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

 İlişki yaşamak için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince kan aktı: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm

İlişki yaşamak için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince kan aktı: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel Ece Üner Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Diego Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 01:25:01. #1.12#