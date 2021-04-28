İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu
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İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce sahte parfüme el konuldu.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sahte parfüm üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçelerde çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şahsa ait 8 ayrı adreste sahte parfüm üretildiğini belirledi. Polis ekipleri fiziki takip ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda binlerce şişe sahte parfüm, parfüm üretiminde kullanılan alkol ve kimyasal malzemeler ele geçirdi. Polisin adreslerdeki incelemeleri sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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