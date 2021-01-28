İstanbul'da kaçak medikal malzeme ele geçirildi

İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu.

İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedavisinde de kullanılan bazı medikal cihazların sahte fatura düzenlenerek kaçak olarak satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Fatih'te medikal ürün satışı yapan iki iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çeşitli marka ve modelde medikal ürün, yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemeleri ele geçirildi.

İş yerlerinden birinin deposunun su kaçağı sebebiyle rutubetli olduğu tespit edildi. Polis kamerasına yansıyan operasyon kayıtlarında, su birikintisinde süs balıklarının olduğu görülüyor.

Bahse konu iş yeri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sağlıksız koşullarda bulunduğu için mühürlendi.

İş yeri sahiplerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış