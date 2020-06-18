İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi
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İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi İstanbul Sultanbeyli'de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.

18.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:07

İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre Battalgazi Mahallesi, Tophane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğlen saat 13.30 sıralarında söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde kullanıma hazır 16 bin maske ele geçirildi.

Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

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