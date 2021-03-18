İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
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İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

18.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:46
İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

İstanbul'da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla'da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan...

İstanbul'da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla'da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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