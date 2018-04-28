Çatıdan Düşen Kalas Küçük Melih'i Öldürdü!
11 yaşındaki Melih Güngör İstanbul Ümraniye'de bulunan kaçak ve ruhsatsız binanın çatı katından başına düşen kalas nedeniyle hayatını kaybetti.
İhmal, denetimsizlik ve kuralsızlık bir can daha aldı. 6'ncı sınıf öğrencisi Melih Güngör, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla kaldırımda dondurma yiyip sohbet ediyordu. Arkalarındaki 2 katlı binada çatı inşaatı vardı. Çevresinde hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan binanın çatısından düşen kalas, Melih'in başına isabet etti.
Ağabeyi Furkan, kanlar içinde kalan Melih'in yarasına tampon yapıp yardım istedi. Çığlıkları duyan baba Seyfi ve anne Serap Güngör, Melih'i hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inşaat işçisi olduğu belirtilen Muharrem K. ile Temur K. gözaltına alındı. 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
"FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e konuşan acılı baba Seyfi Güngör, "Sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Yitirilen bir can var ortada" dedi. İnşaatta hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen amca Seyfettin Güngör de "1 ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü" derken, Mahalle sakinlerinden Feridun Taş facianın göz göre göre geldiğini şöyle anlattı: "1 hafta önce usta çatıdan parçalar atıyordu. 'Buradan çocuklar geçiyor' diye uyardım. Usta 'Hiçbir şey olmaz' dedi. Keşke o zaman üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını."
"KAÇAK BİNA"
Ümraniye Belediyesi yetkilileri, binanın kaçak ve ruhsatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Bina en az 15 yıl önce yapılmış. Çatısı yokmuş. Haliyle bu çalışma da kaçak. Bize olaydan bir gün sonra şikâyet dilekçesi geldi. İnşaatı durdurup binayı mühürledik. Yasal işlem başlattık."
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Binayi tamir etmek istersin ve buna izin verilmez bir dert, binayı yıkmak istersin ayrı bir dert. Unutmayalım istanbulda birsürü tamir veyahut yıkılmasi gereken binalar var. Bu durum düzelmedikce kimbilir kac kisinin canı daha yanacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iş güvenliği iş güvenliği can mı alması gerekiyor yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ulkede tedbır en az alınan şeydirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İdam veya çok ağır hapishane koşulları olsa.mahkumlara taş kıstırırsa insan hayatı bu kadar ucuz olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte memlekette insan hayatının değeri görün ve ona göre değerlendirin sevgili vatandaşlar YAzık oluyor bu ülkenin çocuklarına .Bunlar bilinenler .Bilinmeyen ne çocuklar var acaba?Yakın çok yazık Allah ailesine sabır versin ve sorumlulara da bol ceza versin inşallah Ama bu ceza ile olacak iş değil.EĞİTİM EN ÖNCELİĞİMİZ OLMASI VE SORUMLULUK BİLİNCİNİN YERLEŞMESİ LAZIM:::Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır