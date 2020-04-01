İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını
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İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını

İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını Avcılar'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

01.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:39
İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını

İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını

İSTANBUL - Avcılar'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korana virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, Denizköşkler Mahallesinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi. Binaya baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 5 kişiyi yakaladı. Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi. Yakalanan kişilere "Kabahatler Kanunu" kapsamında kişi başına 392 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ruhsat belgesi olmadığı belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını

Kaynak: İHA

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İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını
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