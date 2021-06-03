İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda getirilen çok sayıda tuşlu cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 adres ile bir araca düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, farklı marka ve modellerde 10 bin 634 cep telefonu, 8 bin 649 telefon bataryası, 1292 telefon ekranı ve 520 tablet bilgisayar bataryası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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