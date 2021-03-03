İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:02
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin İstanbul'da çok sayıda kaçak cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Fatih'te bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, farklı marka ve modellerde 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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