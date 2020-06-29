İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 6 binin üzerinde telefon ele geçirildi İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 6 bin 228 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 6 bin 228 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenler Tekstilkent bölgesindeki kapalı kasa bir kamyonette kaçak cep telefonu olduğu bilgisini alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu cep telefonlarının, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunmadığı tespit edilirken, yurda kaçak olarak sokulduğu belrilendi. Ayrıca Türkiye'de kayıtlı cihazların (İMEİ) numaralarının çalınarak (İMEİ) klonlama cihazları ile yasal hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılık Kanunu'na ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet" suçlarından işlem başlatılırken, zanlılar sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

İki şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA