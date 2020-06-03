İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA

Topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

03.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:20

Topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların toplanarak akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıklarına dair ihbar aldı. Aldıkları ihbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de belirledikleri adreslere, 4 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında 6 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda fiber tanklara gizlenmiş '10 numara yağ' olarak bilinen 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kamyonet ve 1 panelvan araca da el koyuldu. Operasyonlarda yakalanan Muhammed Nurullah G. (43), İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan Hüseyin E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö .(32), Bulut B. (42) ve Yıldıray Ü. (53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birce Akalay Haldun Dormen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:20:53. #1.15#
title