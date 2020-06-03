İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

03.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:43

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların işlenip "10 numara" yağ ile karışık akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilçelerde kaçak akaryakıt imalathanesi tespit eden emniyet ekipleri, 4 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de 6 farklı operasyon düzenledi. Operasyonda, operasyonda fiber tanklara gizlenmiş halde 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre karışımlı akaryakıt olmak üzere toplam 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskınlarda 2 kamyonet ile 1 kapalı panelvan minibüse el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Muhammed Nurullah G.(43),İshak Ş.(47), İsa E.(42), Hasan Hüseyin E.(20), Coşkun D.(61), Erhan Ö.(32), Bulut B.ve Yıldıray Ü.adlı 8 kişi yakalandı. Zanlılar, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA

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