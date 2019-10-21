İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

21.10.2019 10:56

İstanbul'da, 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül-9 Ekim'de Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, "10 numara yağ" olarak tabir edilen 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ayrıca bir minibüs ve tankere el konuldu.

Gözaltına alınan Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA