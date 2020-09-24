İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? 24 Eylül'de saat kaçta deprem oldu?

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? AFAD ve Kandilli son depremler!

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede?

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? Hissedilen deprem korkuttu. 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişeye sebep oldu.

24 EYLÜL'DE SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?

16.38 Marmara'da deprem meydana geldi. Ölü ve yaralı var mı?