İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? 24 Eylül'de saat kaçta deprem oldu?
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İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? 24 Eylül'de saat kaçta deprem oldu?

24.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:54
İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? 24 Eylül'de saat kaçta deprem oldu?

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? AFAD ve Kandilli son depremler!

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede?

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Silivri Marmara bölgesi'nde gerçekleşen depremde yaralı ve ölü var mı? Hissedilen deprem korkuttu. 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişeye sebep oldu.

İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 24 Eylül deprem merkezüstü nerede? 24 Eylül'de saat kaçta deprem oldu?

24 EYLÜL'DE SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?

16.38 Marmara'da deprem meydana geldi. Ölü ve yaralı var mı?

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