İstanbul'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "açıktan hırsızlık" suçu ile yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal ve Maltepe'deki farklı noktalarda meydana gelen 4 kablo hırsızlığıyla ile ilgili çalışma başlatıldı.

Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin iş yelekleri ve iş makinesi ile hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Yapılan araştırmaların ardından olayın faili oldukları tespit edilen iş makinesi operatörü Ö.F.B. ile M.D. adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Maltepe, Güncel, Haber

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