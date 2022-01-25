İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30'da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30'da durdurulan T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri