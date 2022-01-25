İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30'da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30'da durdurulan T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bağcılar, Metro, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title