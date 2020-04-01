İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA - Haberler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Başakşehir, Jandarma, Güncel

İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

01.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda yaklaşık 8 ton sahte dezenfektan ele geçirildi.

Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasaya sürülmek üzere 100 Ml. olarak şişelenmiş 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, yine 5 LT. olarak ambalajlanmış 3475 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 1850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1200 adet sahte etiket ele geçirirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli de gözaltına aldı.

Sahte dezenfektanlarla yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağlamayı planladıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen etil alkolün ise İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Defne Samyeli Nurgül Yeşilçay
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 12:51:46. #1.14#
title