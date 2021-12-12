İstanbul'da jandarmanın hırsızlık çetesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri Silivri, Tekirdağ ve Çerkezköy'de meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı üç araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, kurusıkı tabanca ve buna ait fişek, 4 cep telefonu, 4 levye ile 3 tel kesme makası ele geçirildi.

Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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