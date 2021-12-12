İstanbul'da jandarmanın hırsızlık çetesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da jandarmanın hırsızlık çetesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da jandarmanın hırsızlık çetesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı
AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Jandarma ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri Silivri, Tekirdağ ve Çerkezköy'de meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı üç araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, kurusıkı tabanca ve buna ait fişek, 4 cep telefonu, 4 levye ile 3 tel kesme makası ele geçirildi.

Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

 Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

 İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title